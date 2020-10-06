Учёные назвали сроки "заразности" смартфонов и банкнот при разной температуре

Австралийские ученые выяснили, как долго коронавирус может жить на смартфонах и банкнотах. По мнению экспертов, новая инфекция сохраняется там в два раза дольше, чем вирус гриппа.

Банкноты, стекло, сенсорные экраны, металлические ручки и поручни могут переносить коронавирусную инфекцию в течение почти месяца, установили ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями. Вирус SARS-CoV-2 «чрезвычайно устойчив» и при комнатной температуре способен выживать до 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло смартфонов и банкноты, говорится в их исследованиии. Ознакомиться с исследованием можно в журнале Virology Journal.

Вирус гриппа на этих же поверхностях может жить не дольше 17 дней, считают эксперты.

Коронавирус, как правило, дольше выживает на непористых или гладких поверхностях по сравнению с пористыми или сложными поверхностями (например, хлопком). Кроме того, ученые обнаружили, что при повышении температуры срок выживаемости вируса на некоторых поверхностях резко снижается, что подтверждает предположение о том, что SARS-CoV-2 дольше сохраняется в более прохладную погоду.

Согласно исследованию, предметы из нержавеющей стали, полимерные банкноты и стекло при 20 градусах по Цельсию переносят вирус до 28 дней. При повышении температуры до 30 градусов этот срок сокращается до недели. При 40 градусах он составляет два дня. Срок «заразности» бумажных банкнот — до 28 дней при 20 градусах, три недели при 30 градусах и два дня при 40. Хлопок неделю переносит вирус при комнатной температуре, три дня при 30 градусах и всего день при 40.

В исследовании также отмечается, что банкоматы и экраны смартфонов очень часто не подвергаются должной очистке, поэтому могут долгое время служить переносчиками новой коронавирусной инфекции. Длительное выживания SARS-CoV-2 на банкнотах также «имеет особое значение, учитывая частоту циркуляции и возможность передачи жизнеспособного вируса как между людьми, так и географическими локациями».

© Доктор Питер