Российские ученые разработали технологию создания антибактериальных масок

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали и запатентовали технологию, которая позволяет «наделить» тканевые медицинские маски антибактериальным эффектом. Такие свойства достигаются благодаря пропитке изделий в растворе наночастиц серебра.

Ученые из университета НИТУ "МИСиС" разработали и запатентовали технологию антибактериальных масок. Эксперты смогли наделить обычную маску бактерицидными свойствами - мембраной из наночастиц серебра.

Технологически процесс выглядит следующим образом: в стеклянную камеру с прозрачной жидкостью погружается тонкая пластина из чистого серебра, над ней закрепляется сетка-контейнер с масками, под камерой располагается установка лазерного излучения на парах меди. Затем лазер включается, и происходит интенсивное импульсное воздействие (частота 15 кГц, длительность одного импульса — 20 нс) на пластину серебра. От пластины начинают отделяться наночастицы; под действием волны давления они поднимаются вверх и оседают в ворсинках масок. Затем маски просушиваются, и получается конечный продукт — изделия с защитным антибактериальным барьером.

«Ранее исследователи из Швейцарии и Израиля также работали над получением медицинских масок, покрытых наночастицами серебра. Однако в их случае применялось ультразвуковое воздействие, и в конечном счете наночастицы собирались в довольно крупные скопления, что менее эффективно с точки зрения антибактериального воздействия. Наш способ позволяет распределять наночастицы равномерно за более короткий период времени, плюс технологически это менее затратно. Себестоимость такой маски будет всего на несколько копеек выше обычной тканевой», — цитирует журнал "Популярная Механика" руководителя исследования, к.т.н., доцента кафедры инжиниринга технологического оборудования Валерия Жарикова.

У ученых в планах создать еще один вид антибактериальных масок. Это можно сделать при помощи наночастиц других металлов, которые тоже обладают защитными свойствами - золота, палладия и платины.