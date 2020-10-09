Врачи выяснили, что у переболевших коронавирусом может развиться глаукома

Китайские офтальмологи провели исследование, в ходе которого удалось установить, что у переболевших коронавирусом может развиться глаукома. Вирус способен проникать в глаз, вызывая боль и ухудшение зрения.

Китайские офтальмологи из Центральной больницы военного округа в Ухане провели исследование и пришли к выводу, что у пациентов, переболевших коронавирусом, может развиться глаукома. Результат исследования опубликован в издании JAMA Ophthalmology. Главная цель офтальмологов - "определить, существует ли SARS-CoV-2 внутриклеточно в тканях глаза пациента, ранее инфицированного COVID-19".

В медучреждение обратилась 64-летняя женщина, переболевшая коронавирусом в средней степени тяжести. По словам пацентки, примерно через неделю после выписки из клиники, у нее появились сильные боли в глазах и ухудшилось зрение.

В ходе обследования медики диагностировали у женщины очень высокое внутриглазное давление, отек роговицы, помутнение хрусталика, ряд других нарушений и поставили диагноз "острая закрытоугольная глаукома и катаракта". Медикаментозное лечение не дало эффекта, после чего было принято решение об операции.

"Инфицированный пациент был женщиной в возрасте 64 лет, а контрольный пациент, не болевший коронавирусом, был мужчиной в возрасте 61 года. Нуклеокапсидный белковый антиген SARS-CoV-2 был обнаружен на клетках конъюнктивы, трабекуляра и радужной оболочки пациента, инфицированного COVID-19, но не у контрольного участника" - говорится в исследовании.

Во время операции ученые взяли пробы тканей глаза, изучение которых показало, что в клетках женщины присутствует большое количество мелких частиц, по форме схожих с оболочкой SARS-CoV-2. Обработав эти частицы антителами, медики убедились, что они были вирусными.

- В дальнейшем мы планируем выяснить, каким образом вирусный антиген сохранился в тканях глаза в течение двух месяцев (женщина была доставлена в инфекционный госпиталь 30 декабря 2019 года, - прим "РГ"). Кроме того, надо установить, являются ли повреждения структуры и функции глаза следствием действия активных вирусных остатков в органах, - отметил ведущий автор работы, доктор медицины Ин Янь (Ying Yan).

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