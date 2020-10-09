Федеральным клиникам дают более 119 млрд рублей на лечение россиян в обход региональных программ ОМС

В следующем году бюджет Федерального фонда ОМС вырастет на 37 млрд рублей по сравнению с 2020-м. По словам председателя ФФОМС Елены Черняковой, «динамика неплохая». Прописана в бюджете на будущий год и новая схема финансирования федеральных клиник - напрямую из фонда. Однако как будет оплачиваться федералам помощь в рамках базовой программы ОМС, пока не ясно.

«Наш бюджет идет, скажем так, с неплохой динамикой относительно 2020 года. Мы прирастаем на 37 млрд рублей плюсом к плану на 2021 год, который закладывался в бюджете 2020 года на трехлетку. Я не буду сейчас, конечно же, говорить о том, что нужно денег больше, странно было бы это отрицать, но сегодня так складывается макроэкономическая ситуация, и имеем такие параметры бюджета. Тем не менее, рост 7% к 2020 году опережает темпы роста инфляции», – приводит издание Vademecum слова Елены Черняковой на обсуждении нового бюджета с комиссией Общественной палаты по охране здоровья и профильным комитетом Госдумы.

Отдельно в проекте бюджета ФФОМС-2021 прописан новый сегмент для оплаты работы федеральных клиник по базовой программе ОМС. Напомним, изменения в закон об ОМС, по которым меняется схема финансирования федеральных медцентров, были подготовлены недавно. Предполагается, что федералы будут получать теперь деньги напрямую из ФФОМС, минуя Терфонды и страховые компании в регионах. Благодаря изменениям у жителей регионов, по сути, должно появиться больше возможностей для получения помощи по ОМС в федеральных клиниках, а у самих клиник больше средств для развития. Согласно пояснительной записке к бюджету фонда, на реализацию базовой программы ОМС федеральным клиникам в 2021 году будет выделено 119,4 млрд рублей в составе нормированного страхового запаса ФФОМС. И хотя финансовый документ уже одобрен правительством РФ, появление обособленного сегмента пока никак не регулируется.

По словам Елены Черняковой, по законопроекту пациент сможет попасть в федеральный медцентр по направлению с территории либо «если это будет решение самой клиники в порядке, который установит Министерство здравоохранения». Условия выдачи такого направления в Минздраве сейчас прорабатываются. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, тариф на оказание помощи федеральными медцентрами, который определяет правительство РФ, будет выше, чем в регионе, что важно для развития университетских федеральных клиник.

Объем доходов ФФОМС в 2021 году планируется на уровне 2,533 трлн рублей, расходы – 2,545 трлн рублей.