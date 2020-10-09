В шесть больниц Петербурга приглашают доноров. Пациентам вновь не хватает крови

Пациентам петербургских больниц вновь не хватает донорской крови. «Фонд доноров» приглашает петербуржцев помочь - требуется кровь всех групп и резус-факторов. Неравнодушных горожан будут ждать на следующей неделе в шести медучреждениях.

15 октября «Фонд доноров» приглашает петербуржцев на сдачу крови. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов.

«В клиниках Университета им. Павлова проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами, в том числе роженицы, больные онкологическими заболеваниями, взрослые и дети - им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой! И сейчас в столь сложный период особенно важна ваша помощь и отзывчивость», - призвал петербуржцев руководитель службы крови ПСПбГМУ им. Павлова Дмитрий Певцов.

Желающих помочь будут ждать в шести медучреждениях города. В некоторых пунктах для удобства и обеспечения противоэпидемических мер предусмотрена электронная регистрация.

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова . Прием доноров запланирован с 8:30 до 12.00. Адрес: ул. Льва Толстого, д. 19, корпус 53, вход с правого крыла здания, телефон (812) 429-24-13. Донорам нужно обязательно зарегистрироваться на сайте отделения;

. Прием доноров запланирован с 8:30 до 12.00. Адрес: ул. Льва Толстого, д. 19, корпус 53, вход с правого крыла здания, телефон (812) 429-24-13. Донорам нужно обязательно зарегистрироваться на сайте отделения; Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова . Прием доноров с 9:00 до 12.00 по адресу: пр. Луначарского, д. 47, телефон (812) 558-65-30;

. Прием доноров с 9:00 до 12.00 по адресу: пр. Луначарского, д. 47, телефон (812) 558-65-30; Городская больница №15 , отделение переливания крови. Адрес: ул. Авангардная, д. 4. Прием запланирован с 9:00 до 11:00.

, отделение переливания крови. Адрес: ул. Авангардная, д. 4. Прием запланирован с 9:00 до 11:00. Городской онкодиспансер. Доноров ждут с 9.00 до 11.00 по адресу: пр. Ветеранов, д. 56 (ст. метро "Проспект Ветеранов", а затем 15-20 минут пешком или одна остановка на любом транспорте в сторону улицы Лени Голикова), телефон (812) 607-06-71.

Доноров ждут с 9.00 до 11.00 по адресу: пр. Ветеранов, д. 56 (ст. метро "Проспект Ветеранов", а затем 15-20 минут пешком или одна остановка на любом транспорте в сторону улицы Лени Голикова), телефон (812) 607-06-71. Центр крови Ленинградской области . Прием запланирован с 9:00 до 13:00 по адресу: пр. Луначарского, д. 45, корп.2; .

. Прием запланирован с 9:00 до 13:00 по адресу: пр. Луначарского, д. 45, корп.2; . Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого примет доноров с 10.00 до 12.30. Адрес: Пискаревский пр., д. 47, пав. 26, 1-й этаж.

У всех доноров с собой должен быть паспорт и СНИЛС, утром перед процедурой рекомендовано легко позавтракать. Как подготовиться к донации и противопоказания можно посмотреть на сайте Фонда доноров.

© Доктор Питер