Исследования подтвердили, что ремдесивир, разработанный для лечения Эболы, помогает в борьбе с коронавирусом

Американские ученые доказали эффективность ремдесивира для борьбы с коронавирусом. Окончательные результаты исследования показали, что препарат сокращает время выздоровления пациентов. Но смертность даже с его применением остается высокой.

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных болезней США (NIAID) доказали эффективность ремдесивира, созданного для лечения Эболы, в борьбе с коронавирусом. Но и его нельзя назвать панацеей. Окончательные результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Эксперты установили, что ремдесивир сокращает время до выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией. Как следует из публикации, в исследовании приняли участие 1062 пациента с признаками инфекции нижних дыхательных путей. В реестре ClinicalTrials.gov указано, что испытание проходило в 60 центрах США, Дании, Германии, Греции, Японии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Испании и Великобритании.

Пациенты, принимавшие ремдесивир, выздоравливали в среднем около 10 дней, в то время как в группе плацебо - 15 дней. Отмечается, что летальность к 15 дню исследования составила 6,7% для ремдесивира и 11,9% для плацебо, а к 29 дню – 11,4% и 15,2% соответственно.

«С учетом высокой летальности несмотря на использование ремдесивира очевидно, что лечение только противовирусным препаратом, скорее всего, недостаточно для всех пациентов», – сделали вывод исследователи. По их мнению, необходим целый ряд терапевтических подходов, в том числе новых противовирусных средств, иммуномодуляторов.

Ремдесивир входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

Напомним, в мае этого года FDA выдало временное разрешение на экстренное применение ремдесивира у взрослых пациентов с коронавирусом и у детей. Однако применять его можно было только у тех, у кого было тяжелое течение заболевания, например, кому требовалась кислородная или дыхательная поддержка. Позже регулятор расширил возможности использования препарата.

