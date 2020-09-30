Разделяй и госпитализируй. В Петербурге для больниц и скорой закупят экспресс-тесты на коронавирус и грипп

В Петербурге закупят тест-системы, которые на догоспитальном этапе помогут разделять пациентов с гриппом и коронавирусом. Некоторые стационары уже закупили такие системы сами, массовая же закупка запланирована на следующую неделю. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Приемные отделения городских стационаров и скорую помощь в Петербурге хотят оснастить тест-системами, которые позволят быстро выявлять заболевших гриппом или ковидом. По словам первого замглавы комздрава Андрея Сараны, сейчас кардинальная задача — на догоспитальном этапе сразу разделить потоки пациентов с различными формами пневмонии.

- Чем будет отличаться осень от весны? Весной нигде не звучало слово «грипп», сейчас мы говорим об эпидподъеме гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, которые разделяются на клебсиелльные, хламидиозные, иерсиниозные, микоплазменные, ковидные. Есть еще микст-инфекция. Поэтому кардинальная задача - разделить всех этих пациентов. Для этого город закупает тесты по гриппу, экспресс-тесты по коронавирусу — они позволят через 20-30 минут получить ответ. Тестами будут оснащены как приемные отделения всех стационаров, так и скорая помощь. Надо как минимум попытаться на догоспитальном этапе разделить пациентов с ковидом и гриппом. В городе есть план по перепрофилированию коек, где все эти пациенты разделены — разделены чисто внебольничная пневмония, грипп и ОРВИ, и собственно ковид или ковид со всем остальным, - сказал Андрей Сарана.

Как отметил чиновник, некоторые стационары уже самостоятельно закупили такие тест-системы и используют их «на входе». Массовая же закупка планируется в городе на следующей неделе.

- Есть очень хорошие тест-системы. Мы их тестировали на базе скорой помощи и Городской больницы святого Георгия. Там практически 100-процентное подтверждение ковида, при этом не надо ждать 6-8 часов результата ПЦР-теста, - добавил чиновник.

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