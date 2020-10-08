В Петербурге в сутки госпитализируют по 380 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в ковидные стационары Петербурга госпитализировали около 390 пациентов. На сегодня на ИВЛ находятся 223 тяжелых пациента. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Пока свободны 11% инфекционных коек, не считая мест в психиатрических больницах.

По словам Андрея Сараны, за последние сутки были госпитализированы около 390 петербуржцев с коронавирусом. В среднем за последнюю неделю число суточных госпитализаций в инфекционные стационары составляет 380.

- У нас рекорд был, по-моему, позавчера — 420. А так в среднем в районе 380 человек ежедневно в последнюю неделю госпитализируется, - уточнил первый замглавы комздрава.

На искусственной вентиляции легких находятся сегодня 223 ковидных пациента. По словам Андрея Сараны, это 5,1% от всех развернутых инфекционных коек.

- По максимуму в первую волну мы доходили до 10% от всех пациентов, которые лечились. Напомню, что норматив Минздрава — 35% от всего коечного фонда (должны быть оснащены) с ИВЛ. Он в Петербурге полностью выполнен. Излишек аппаратов был раньше и есть сейчас, потому что мы полностью укомплектовались, - добавил чиновник.

Свободными на сегодняшнее утро оставались 484 инфекционные койки для взрослых — это 11% от всего ковидного коечного фонда. По словам Андрея Сараны, в это число не входят свободные коронавирусные койки, которые развернуты в психиатрических больницах — в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова (120) и Городской психиатрической больнице №1 им. Кащенко (250).

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