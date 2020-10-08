В НИИ скорой помощи — новый директор

Валерий Парфенов сложил полномочия директора НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На его место назначен заместитель по клинической работе Вадим Мануковский. Сегодня он приступил к новым обязанностям.

Сегодня коллективу НИИ скорой помощи им. Джанелидзе вице-губернатор Олег Эргашев представил нового директора. Им стал заместитель Валерия Парфенова по клинической работе с 2012 года Вадим Мануковский.

Как сообщает комитет по здравоохранению, Вадим Мануковский окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в 1992 году по специальности «лечебное дело», позже получил специальность нейрохирурга. До 2012 года служил в Вооруженных силах РФ. С 2012 года - заместитель директора НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по клинической работе.

Вадим Мануковский - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, ведущий специалист России в области хирургии травм и заболеваний позвоночника.

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