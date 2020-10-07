Смольный готов увеличить финансирование системы здравоохранения в 2021 году до 125 млрд рублей

Бюджет Петербурга в 2021 году будет дефицитным, но расходы на систему здравоохранения вырастут до 125,7 млрд рублей. Всего на соцпрограммы запланировано потратить 195,5 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства по проекту бюджета.

Как сообщил на заседании правительства в Смольном Алексей Корабельников, в бюджете города из запланированных на 2021 год расходов в сумме 710,7 млрд рублей на здравоохранение будет направлено 125,7 млрд, Сообщается, что расходы вырастут на 18% по сравнению с этим годом.

Из этих средств 35 млрд рублей перечисляются в Федеральный фонд ОМС - это взнос города в фонд за неработающее население, 18,4 млрд — в Территориальный фонд ОМС на выполнение программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

На лекарственное обеспечение и оказание высокотехнологичной медицинской помощи город готов израсходовать 14 млрд рублей. На выполнение национальных проектов: «Здравоохранение» - 3,1 млрд рублей, «Демография» - 4,1 млрд рублей (всего на нацпроекты запланировано истратить 29,1 млрд рублей).

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