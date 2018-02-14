Ученые предупредили о новом штамме скарлатины. Пока его сдерживает пандемия коронавируса

Ученые из Университета Квинсленда предупредили о новом штамме скарлатины, который привел к росту заболеваемости детей по всему миру. По мнению исследователей, пока распространение болезни сдерживают введенные во время пандемии противоэпидемические меры. К примеру, социальное дистанцирование и уменьшение контактов среди детей.

Британские ученые из университета Квисленда предупредили появлении нового штамма скарлатины, который уже привел к росту заболеваемости во всем мире. Как пишет Mirror со ссылкой на специалистов, в 2011 году в азиатских странах началась эпидемия болезни. В Англии с 2014 года ежегодно диагностируется 15-30 тысяч случаев заболевания, тогда как в 2013-м было 4366.

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Новое исследование ученых показало, что в возвращении болезни, веками считавшейся одной из самых смертельных детских инфекций, могут быть виноваты «клоны» бактерий Streptococcus pyogenes, вызывающих заболевание. Они приобрели «суперантигенные» токсины (антиген — любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное - Прим. ред.)

«Мы показали, что эти приобретенные токсины позволяют Streptococcus pyogenes лучше колонизировать своего хозяина, что, вероятно, позволяет ему превосходить другие штаммы. Эти заряженные бактериальные клоны вызывают наши современные вспышки скарлатины», - сказал соавтор исследования профессор Марк Уокер.

Когда исследователи удалили гены токсинов из клонов, их способность вызывать скарлатину в экспериментах на мышах уменьшилась.

Скарлатиной, как и COVID-19, можно заразиться при кашле или чихании инфицированного человека. Болезнь чаще поражает детей в возрасте 2-10 лет. Среди симптомов заболевания лихорадка, боль в горле, головная боль, увеличение лимфатических узлов и специфическая красная сыпь (экзантема). Сейчас болезнь лечится антибиотиками.

По мнению исследователей, сейчас вспышки скарлатины сдерживаются в основном противоэпидемическими мерами, связанными с пандемией коронавируса — социальным дистанцированием, переводом школьников на дистанционное обучение.

«Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется. Мы должны продолжить это исследование, чтобы улучшить диагностику и лучше контролировать эти вспышки, - считает профессор Уокер.

Справка

Согласно данным Петростата, в Петербурге в 2015 году было зарегистрировано 1,9 тысячи случаев заболевания скарлатиной, в 2016-м — столько же, в 2017-м — 2,2 тысячи.