Приехала. Детская вакцина от гриппа поступила в Петербург, когда родители начали ее искать

В Петербург пришла новая партия детской вакцины против гриппа — более 88 тысяч доз. И как раз вовремя. Петербургские родители уже начали жаловаться, что при всем желании не могут сделать ребенку прививку — ни бесплатную, ни даже платную.

В редакцию «Доктора Питера» начали поступать сообщения от родителей, которые очень хотят, но не могут сделать своему ребенку прививку от гриппа. Говорят, не могут найти вакцину ни в своей поликлинике, ни даже в частных медцентрах. "И это несмотря на то, что всех активно призывают в этом сезоне привиться", - удивляется одна из мам.

«Доктор Питер» позвонил в несколько детских поликлиник в разных районах города, где заверили, что прививку сделать можно, но для начала надо записаться к педиатру и получить допуск к вакцинации.

Но если сделать несложный подсчет, получится, что детская вакцина уже на исходе. По данным петербургского Роспотребнадзора, к 5 октября от гриппа привились более 1,1 млн петербуржцев, включая 192 014 ребенка. Как писал «Доктор Питер», в первой партии противогриппозных вакцин для иммунизации детей в рамках Нацкалендаря было 199 тысяч доз «Совигриппа». Сообщалось, что это треть от заявленной потребности. На сегодня в остатке, получается, всего около 7 тысяч доз на весь город.

Очередная партия вакцин против гриппа, по данным комитета по здравоохранению, доставлена на фармбазу 2 октября. Как сказали «Доктору Питеру» в ведомстве, в ней более 413 тысяч доз «Совигриппа», но ... только для взрослых.

Поиск детской вакцины в частных медцентрах тоже дал неоднородные результаты. Так, в медцентре «XXI век» по телефону сообщили, что детской противогриппозной вакцины, действительно, сейчас нет — закончилась, когда поступит новая - неизвестно. В Европейском центре вакцинации готовы сделать прививку, которая с осмотром врача обойдется родителям в 1,5 тысячи рублей, - пока есть «Гриппол плюс».

На вчера, согласно тем же данным Роспотребнадзора, прививку против гриппа сделал практически каждый пятый петербуржец (21,5% населения). Всего же хотят охватить не менее 60% горожан. Как сообщали в комздраве, сверх первоначальных планов поставки (2,7 млн доз для детей и взрослых) Минздрав решил дополнительно закупить вакцину для всех регионов России. Петербург должен получить еще более 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, в том числе почти 159 тысяч доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри», которую давно ждут петербуржцы.

Когда материал уже был готов, стало известно, что на фармбазу только что пришла новая партия детской вакцины от гриппа. Как сообщили «Доктору Питеру» в комздраве, поступило 88,2 тысячи доз «Совигриппа». Если обойдется без задержек, до детских поликлиник она доедет в ближайшие дни.

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