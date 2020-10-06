Губернатор Петербурга попросил главу Минздрава вернуть инфекционные койки в федеральных клиниках

Губернатор Петербурга попросил главу Минздрава вернуть инфекционные койки в федеральных клиниках13:00, 06.10.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
В Петербурге растет заболеваемость, связанная с COVID-19. По информации «Доктора Питера», в реанимациях больниц, работающих с ковидом, свободных мест нет. Да и обычные отделения практически заполнены. Как стало известно «Доктору Питеру», губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко за помощью.
В распоряжении «Доктора Питера» оказался документ — обращение Александра Беглова к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем градоначальник сообщает об ухудшении эпидемиологической обстановки в Петербурге и просит «согласовать повторное выделение коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».
В письме перечислены федеральные медицинские учреждения, которые уже участвовали в оказании помощи петербуржцам в начале эпидемии — в период большого роста заболеваемости, и количество инфекционных коек:
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова (СЗГМУ) — 264 койки;
- Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) — 40 коек;
- Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова — 400 коек;
- Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. Павлова - 250 коек;
- НИИ фтизиопульмонологии — 41 койка.
Открыть инфекционные отделения в федеральных клиниках власти Петербурга просят с 12 октября.
Напомним, весной - летом пять федеральных клиник Петербурга лечили петербуржцев с коронавирусом. Кроме пяти вышеназванных участие в борьбе с эпидемией принимали 442-й военный клинический госпиталь и Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова. Эти учреждения неподведомственны Минздраву, решение об их переводе в ковидный режим могут принять Минобороны и Федеральное медико-биологическое агентство соответственно.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
А нельзя ли поинтересоваться для начала у губернатора: Вы за бешеные деньги для чего Ленэкспо строили?! Отрапортовали, что штат там укомплектован! Кислород подведён, тепло, кт, Реанимация есть!
Что вообще происходит?
Что и всегда. Наука не в курсе дела, потому, что тендер-мындер уже кто надо выиграл.