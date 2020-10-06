Дерматолог: маска защищает не только от инфекций

Маска не только помогает в защите от респираторных инфекций, включая коронавирус. По словам врача-дерматолога Алексея Едемского, ношение маски в холодное время года способно защитить губы от пересыхания, которое, как известно, провоцирует распространенное заболевание губ - хейлит.

Ветер, перепады температуры, сухой воздух в помещениях могут привести к воспалению кожи, слизистой оболочки и появлению красной каймы на губах - хейлиту, который еще называют "заеда". По словам врача-дерматолога Алексея Едемского, защитить губы от хейлита поможет использование при выходе на улицу гигиенических помад, а в помещении - косметики с увлажняющим эффектом. Также способна помочь и маска, которую всех призывают носить в период пандемии коронавируса и сезона гриппа и ОРВИ.

«Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше. Медицинская маска больше влияет на высыпания, воспалительные элементы, гиперчувствительность», – рассказал радио Sputnik Алексей Едемский.

Также дерматолог опроверг распространенное мнение о том, что сухость и трещины на губах связаны с нехваткой витаминов. Иногда причина, наоборот, в их переизбытке: «Нехватка витамина А, нехватка витамина Е могут являться причинами сухости губ. Но у современного человека проблема не в нехватке витаминов. Более актуально в современном обществе при фобиях, ипохондриях, боязни старости и болезней бесконтрольное потребление биологически активных добавок и витаминов, которое способно приводить к множеству проблем со здоровьем. Например, злоупотребление витамином А приводит к выраженной сухости губ».