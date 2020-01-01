Смертность растет — рождаемость падает. В этом году Петербург "недосчитался" почти 3 тысяч новорожденных

В Петербурге на фоне растущей смертности падает рождаемость. За 9 месяцев этого года в городе появились на свет 41,7 тысячи малышей. Это почти на 3 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

По данным комитета записи актов гражданского состояния, в сентябре петербурженки родили 4 862 ребенка. По сравнению с прошлогодним сентябрем в этом году начало осени выглядит позитивно - число новорожденных выросло на 256. Самым "урожайным" в этом году был июль, когда в городе было зарегистрировано 5 888 рождений.

Между тем, если брать в целом статистику за 9 месяцев, то в 2020 году в Петербурге появилось на свет на 2 904 малышей меньше, чем за такой же период 2019-го.

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Как ранее писал «Доктор Питер», смертность в этом году, наоборот, выросла. В Петербурге с января по сентябрь умерли на 6,4 тысячи человек больше, чем в прошлом году.

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