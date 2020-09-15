Медики 40-й больницы первыми в Петербурге сделали прививку от коронавируса. У двоих немного повысилась температура

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса. Пока прививку вакциной «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, сделали более 20 врачей и медсестер Городской больницы № 40 в Сестрорецке. На очереди - 21 сотрудник Боткинской больницы, их вакцинируют в среду.

В Петербурге провели первую вакцинацию от коронавируса. Сегодня прививку вакциной «Спутник V» получил 21 медик сестрорецкой больницы № 40. Об этом «Доктору Питеру» рассказали в комитете по здравоохранению и подтвердили в самом стационаре. В команду вакцинированных вошли врачи и медсестры, работающие в приемном покое и «красной зоне». В 40-й больнице нашему изданию рассказали, что все «неплохо перенесли вакцинацию», у двух человек была отмечена нормальная поствакцинальная реакция - кратковременное повышение температуры до субфебрильной, но она быстро нормализовалась.

Как сообщил «Доктору Питеру» первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, следующие в очереди на вакцинацию от коронавируса - медики Боткинской больницы, которые пока сдают ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу (тем, у кого они есть, прививка не показана). Планируется, что в ближайшую среду прививку сделают 21 медработнику инфекционного стационара на Пискаревском.

По словам Андрея Сараны, следующую поставку антикоронавирусной вакцины в комздраве ожидают в конце этой - начале следующей недели. По данным первого заместителя главы комздрава, должно прийти около 400 доз препарата - вакцинация медиков будет продолжена.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург 14 сентября. Сколько именно доз препарата пришло в город не уточнялось - речь шла о небольшой партии для отработки механизма доставки и распределения вакцины.

На прошлой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом сообщил, что в течение трех недель Минздрав может зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса, разработанную Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

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