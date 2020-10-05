Суд оштрафовал роддом №9 на 100 тысяч: "за контактными по ковиду сотрудниками никто не наблюдал"

Московский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей роддом №9 за несоблюдение санитарных норм. После обнаружения у одной из пациенток коронавирусной инфекции в родильном доме началась масштабная проверка.

Московский районный суд Петербурга оштрафовал роддом №9 на 100 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм. По результатам проверки в родильном доме было обнаружено множество нарушений, например, там не вели наблюдение за сотрудниками, контактировавшими с ковидными пациентами, недобросовестно обследовали медицинский персонал и не проводили дезинфекцию в помещениях.

"В период с 07.08.2020 по 01.09.2020 в отношении СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки и угрозой распространения новой короновирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга, с учетом выявления положительного результата лабораторного исследования у пациентки СПб ГБУЗ «Родильный дом №9» был составлен Акт и выдано Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей" - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как выяснил Роспотребнадзор, в роддоме не велись листы наблюдения за контактными сотрудниками, в том числе за теми, кто контактировал с инфицирнованной COVID-19 пациенткой, не было данных о некоторых заразившихся коронавирусом пациентах, не был определен круг контактных пациентов и сотрудников. Кроме того, не всех контактных сотрудников обследовали на 8-10-е сутки, не всем сотрудникам регулярно измеряли температуру. Не проводилась и заключительная дезинфекция в роддоме.

Родильный дом в свою защиту сообщил, что все нарушения после проверки сразу же были устранены. Сколько сотрудников заболели, не уточняется. По данным "Доктора Питера" с 25 мая по 12 июня коронавирусом заболели и ушли на больничный 6 сотрудников роддома. Другие не брали больничный - перенесли ковид в легкой форме с потерей обоняния. Сами пациентки роддома рассказывали в соцсетях, что в пятиместных палатах находились женщины и с подтвержденным ковидом, и без него.

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