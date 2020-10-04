Ученые СПбГУ: Нервные клетки восстанавливаются даже после серьезных травм позвоночника

Ученые СПбГУ вместе с коллегами из Каролинского института (Швеция) впервые показали, как можно направленно создавать клетки центральной нервной системы, которые будут выполнять свои обычные функции и восстанавливать поврежденный спинной мозг при травмах, а, возможно, и при нейродегенеративных заболеваниях.

Фраза «нервные клетки не восстанавливаются» — всего лишь наивное предостережение от переживаний. На самом деле в мозге даже взрослого человека нейрогенез, то есть образование новых нейронов, все-таки происходит. Этой способности хватает, чтобы поддерживать когнитивные функции в порядке. Но не хватает, чтобы, например, восстановить спинной мозг водителя, повредившего позвоночник в автомобильной аварии - после такой травмы в нервной ткани появляется «глиальный» рубец, и прежние функции спинного мозга в полном объеме вернуть уже не получается.

Группа исследователей из Каролинского института и Санкт-Петербургского государственного университета под руководством пионера в области исследований стволовых клеток мозга профессора Йонаса Фризена смогла сделать шаг к тому, чтобы научиться восстанавливать поврежденные ткани центральной нервной системы внутри живого организма. Эксперименты проводились на мышах с использованием трансгенных технологий. Ученые показали, что при различных травмах спинного мозга у мышей можно управляемо запустить процесс образования полноценных олигодендроцитов, которые будут выполнять свои функции по миелинизации аксонов нервных клеток поврежденной ткани. Именно олигодендроциты, оборачивая свои отростки вокруг аксонов нервных клеток, формируют так называемые миелиновые оболочки — особый «изоляционный материал», который способствует быстрому распространению нервных импульсов в центральной нервной системе (ЦНС).

Образование олигодендроцитов происходило из эпендимальных клеток, которые выстилают центральный канал спинного мозга. Для этого в этих клетках с помощью генетических технологий искусственно вызывали появление особенного белка, транскрипционного фактора Olig2, который в норме управляет программой формирования специфических свойств (дифференцировки) клеток олигодендроцитов в ЦНС в эмбриональном развитии.

«Процессы восстановления в нервной системе, к сожалению, крайне ограничены, — рассказал один из авторов статьи в Science, заведующий лабораторией биологии синапсов Института трансляционной биомедицины, профессор СПбГУ и Каролинского института Олег Шупляков. — Мы знаем, что такими способностями от природы обладают примитивные позвоночные, например саламандры, но не человек. Возможно, благодаря подобным научным исследованиям в будущем нам удастся полностью восстанавливать повреждения в центральной нервной системе у людей». В том числе при нейродегенеративных заболеваниях.

Результаты работы опубликованы в статье в научном журнале Science.

© Доктор Питер