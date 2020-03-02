Ежегодно в Петербурге более 400 детей травятся алкоголем

Ежегодно более 400 петербургских детей попадают в больницу с острыми отравлениями этанолом или спиртосодержащими веществами. По словам врачей, всплеск был в 2017 году — тогда в Детскую больницу № 5 им. Филатова госпитализировали более 650 отравившихся.

В Детской больнице № 5 им. Филатова на Бухарестской ежегодно оказывают помощь более 400 юным пациентам с диагнозом «острое отравление этанолом или спиртосодержащими веществами». По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Виталия Казиахмедова, в 2016 году в стационар были доставлены 484 отравившихся алкоголем детей, в 2017-м число таких пациентов выросло до 665, в 2018-м оно уменьшилось до 418, а в прошлом году госпитализировали 400 детей.

- То есть цифры держатся в этом диапазоне. Естественно, это подростки пубертатного возраста (период полового созревания - Прим. ред.). Зачастую это не один этанол, а в сочетании с веществами, с помощью которых подростки достигают эффекта опьянения, - сказал анестезиолог-реаниматолог.

Читайте также: В Петербурге будут штрафовать за продажу подросткам снюса и конфет с никотином

© Доктор Питер