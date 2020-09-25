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В Якутске пациенты получили ожоги глаз в очереди на КТ. Следственный комитет начал проверку

14:37, 02.10.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Якутской городской больнице №3 пациенты получили ожоги глаз во время кварцевания. На Telegram-канале «Aartyk.ru» появилось сообщение об обращении 20 человек в офтальмологическую больницу с ожогами роговицы глаз. Следственный комитет начал доследственную проверку.

В Якутске пациенты получили ожоги глаз в очереди на КТ. Следственный комитет начал проверку

В городской больнице №3 Якурстка во время ожидания очереди на исследование - компьютерную томографию (КТ) пациенты получили ожоги глаз от включенной кварцевой лампы, об этом сообщил Telegram-канала «Aartyk.ru». 

"По данному факту организована доследственная проверка. Следователем проводится осмотр места происшествия, устанавливается количество пострадавших пациентов и их личности, а также степень причиненного их здоровью вреда", - сообщила Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ. 

Как сообщают местные СМИ, люди несколько часов сидели в очереди на КТ легких. В это время там был включен кварц. В итоге около двух десятков человек получили ожоги роговиц глаз и кожи лица.

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Инцидент прокомментировала вице-премьер правительства РС (Я) Ольга Балабкина.

"Это недопустимая ситуация, к которой не должны были привести даже самая большая нагрузка на медиков и их физическая усталость. Медпомощь пострадавшим оказывается в Республиканской офтальмологической больнице. Ситуация по оказанию дальнейшей медицинской помощи пострадавшим людям взята мною под личный контроль", - сказала она.

В Москве 25 учеников первого класса московской школы № 1415 попали в больницу с ожогами роговицы глаз и лица. Как выяснилось, во время перемены учительница решила для обеззараживания воздуха использовать облучатель открытого типа, что запрещено правилами. Кварцевую лампу она не выключила, когда дети вернулись на урок.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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