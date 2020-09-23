Ковид-диссидентам: приглашаем в инфекционный стационар без средств индивидуальной защиты

Греческие клиники приглашают тех, кто считает пандемию выдумкой, на экскурсию в красную зону. Условие одно - никакой защиты. Может, и нам стоит приглашать всех, кто не верит в ковид и его опасность, не носит маски, посетить инфекционный стационар?

Врач в Афинах обратился в социальные сети, чтобы бросить вызов тем, кто не носит маски, и тем, кто отрицает существование коронавируса или его опасность.

В своем посте в Facebook доктор Никос Разис опубликовал фотографию себя в маске и защитном щитке и пригласил ковид-диссидентов посетить его клинику:

- Это официальное приглашение всем отрицающим эффективность ношения маски и отрицателям COVID-19 - сопровождать меня послезавтра в течение целых девяти часов во время экстренного дежурства в больнице. Но без маски и подписав заявление. Рядом со мной. Среди пациентов с Covid-19.

Среди читателей «Доктора Питера» тоже много тех, кто отрицает опасность ковида, а уж в защиту масок от заражения вообще не верит половина жителей Петербурга, судя по тому, что маски давно сняты. Говорят о "всеобщем вранье про коронавирус".

Пишут: «На пандемии зарабатывают огромные деньги, это афера мирового масштаба».

Среди "отрицателей" есть даже поэты:

«Если кашель и ринит, то диагноз ваш - ковид.

А вот если голова болит, вариантов нет - ковид.

Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид.

А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.»

Так, может быть, в европейских клиниках нашли способ справиться с движением ковид-диссидентов? Нельзя, ли и нашей системе здравоохранения открыть для них двери красных зон, чтобы показать: ковид не просто есть, инфицирование им может стоить человеку жизни? Условия те же - никакой защиты, в том числе - маски.

© Доктор Питер