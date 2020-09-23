18+ / fontanka.ru

Ковид-диссидентам: приглашаем в инфекционный стационар без средств индивидуальной защиты

10:00, 02.10.2020 / Верcия для печати

Греческие клиники приглашают тех, кто считает пандемию выдумкой, на экскурсию в красную зону. Условие одно - никакой защиты. Может, и нам стоит приглашать всех, кто не верит в ковид и его опасность, не носит маски, посетить инфекционный стационар?

Ковид-диссидентам: приглашаем в инфекционный стационар без средств индивидуальной защиты

Врач в Афинах обратился в социальные сети, чтобы бросить вызов тем, кто не носит маски, и тем, кто отрицает существование коронавируса или его опасность.

В своем посте в Facebook доктор Никос Разис опубликовал фотографию себя в маске и защитном щитке и пригласил ковид-диссидентов посетить его клинику:

- Это официальное приглашение всем отрицающим эффективность ношения маски и отрицателям COVID-19 - сопровождать меня послезавтра в течение целых девяти часов во время экстренного дежурства в больнице. Но без маски и подписав заявление. Рядом со мной. Среди пациентов с Covid-19.

Роспотребнадзор выяснил, во сколько раз снижается риск заразиться коронавирусом в маске и перчатках

Среди читателей «Доктора Питера» тоже много тех, кто отрицает опасность ковида, а уж в защиту масок от заражения вообще не верит половина жителей Петербурга, судя по тому, что маски давно сняты. Говорят о "всеобщем вранье про коронавирус".

Пишут: «На пандемии зарабатывают огромные деньги, это афера мирового масштаба».

Среди "отрицателей" есть даже поэты:

«Если кашель и ринит, то диагноз ваш - ковид.

А вот если голова болит, вариантов нет - ковид.

Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид.

А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.»

Так, может быть, в европейских клиниках нашли способ справиться с движением ковид-диссидентов? Нельзя, ли и нашей системе здравоохранения открыть для них двери красных зон, чтобы показать: ковид не просто есть, инфицирование им может стоить человеку жизни? Условия те же - никакой защиты, в том числе - маски.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×