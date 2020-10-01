Министр здравоохранения представляет: в НМИЦ им. Турнера — новый директор и президент

Завтра в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера прибывает министр здравоохранения Михаил Мурашко, чтобы представить нового директора. Бессменный на протяжении почти 20 лет лидер знаменитого на всю страну федерального учреждения Алексей Баиндурашвили становится президентом клиники.

Новым директором НМИЦ им. Турнера с завтрашнего дня станет заместитель директора по науке Сергей Виссарионов. «Доктор Питер» спросил у него, изменится ли что-то с его назначением:

- Мы стали Национальным центром и от нас ждут еще более активного развития науки и внедрения наших разработок в практическое здравоохранение. Будем усиливать научное направление, продолжим налаживать взаимодействие со всеми регионами страны. У нас много научных разработок, которые пока используются только в нашем учреждении, а нужно распространить их в практику всех регионов.

Академик Алексей Баиндурашвили покинул пост директора по возрасту, но это вовсе не значит, что он отошел от дел: он остается в НМИЦ в должности президента:

- Задача президента — определять стратегию развития института. Это новые научные разработки в хирургии, травматологии и ортопедии, адаптация в новых условиях уже существующей системы практической помощи детям со всех регионов страны.

Михаил Мурашко завтра представит Алексея Баиндурашвили в новой должности — президента НМИЦ, а Сергея Виссарионова — в должности директора.

Справка

Академик Алексей Георгиевич Баиндурашвили — один из самых известных в стране специалистов в детской травматологии и ортопедии, комбустиологии, реконструктивной пластической и микрохирургии, вертебрологии, неонатальной ортопедии, системных заболеваний. В 2008 году группа врачей и реабилитологов во главе с Баиндурашвили получила премию лучшим врачам России «Призвание» за спасение жизни подростка с 95% ожогом тела. Эту премию он получал дважды. Под его руководством созданы новые направления и методики лечения, успешно работающие в Институте детской тавматологии и ортопедии им. Турнера, а теперь — в Национальном медицинском центре им. Турнера. По сути Алексей Баиндурашвили создал научно-педагогическую школу «Детская травматология и ортопедия». Завтра он становится президентом НМИЦ и остается экспертом РАН, вице-президентом Ассоциации травматологов-ортопедов России, президентом Ассоциации детских травматологов-ортопедов Петербурга, главным детским травматологом-ортопедом комитета по здравоохранению Петербурга. Кроме того, он член международных организаций ортопедов-травматологов SICOT и Европейской организации детских ортопедов IFPOS, Международного общества защиты детей.

Сергей Валентинович Виссарионов, член-корреспондент РАН, создатель научных направлений «детская вертебрология» и «нейроортопедия». Заместителем директора по научной работе НИДОИ им. Г.И.Турнера стал в 2005 году, возглавляет отделение патологии позвоночника и нейрохирургии. С 2006 года – руководитель Петербургского центра неотложной помощи детям с повреждениями позвоночника. Его научная работа по изучению социальных аспектов пациентов с патологией позвоночника награждена Грантом РФФИ, лауреат многих государственных премий и наград. С 2008 года - профессор кафедры детской травматологии и ортопедии СПбМАПО (сейчас — СЗГМУ им. Мечникова). Сергею Виссарионову 46 лет.

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