Геронтолог рекомендует пожилым людям меньше есть и чаще думать

Первого октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Итальянский гериатр Сильвия Витали раскрыла главные секреты долголетия. Как утверждает врач, пожилым людям необходима физическая активность, маленькие порции еды и постоянная умственная нагрузка.

Первого октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Как сообщает Смольный, Петербург - один из лидеров по продолжительности жизни в России. В городе почти 30 тысяч долгожителей – это люди старше 90 лет, а 344 петербуржца перешагнули 100-летний рубеж.

Итальянский геронтолог Сильвия Витали (Silvia Vitali) рассказала РИА Новостям, как пожилым людям сохранить здоровье и продлить жизнь.

"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет", — сказала Витале, которая в миланском гериатрическом институте Камилло Гольджи возглавляет отделение умственных расстройств и болезни Альцгеймера.

Врач добавила, что двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью.

Также Витале рекомендовала развивать память, стараться удерживать в уме несколько вещей сразу.

"Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона", — привела пример специалист.

Ещё один важный факт для долголетия - правильное питание. Пожилые люди должны придерживаться диеты и приучить себя к маленьким порциям.

"Она более предпочтительна, но должна быть сбалансирована с точки зрения белков. Часто внезапные диеты это не учитывают. Способность встать из-за стола, когда в животе осталось чуть-чуть места – это показатель сдержанности", — заявила гериатр.