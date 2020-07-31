18+ / fontanka.ru

Геронтолог рекомендует пожилым людям меньше есть и чаще думать

12:54, 01.10.2020 / Верcия для печати

Первого октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Итальянский гериатр Сильвия Витали раскрыла главные секреты долголетия. Как утверждает врач, пожилым людям необходима физическая активность, маленькие порции еды и постоянная умственная нагрузка.

Геронтолог рекомендует пожилым людям меньше есть и чаще думать

Первого октября в мире отмечают Международный день пожилых людей. Как сообщает Смольный, Петербург - один из лидеров по продолжительности жизни в России. В городе почти 30 тысяч долгожителей – это люди старше 90 лет, а 344 петербуржца перешагнули 100-летний рубеж.

Итальянский геронтолог Сильвия Витали (Silvia Vitali) рассказала РИА Новостям, как пожилым людям сохранить здоровье и продлить жизнь.

"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет", — сказала Витале, которая в миланском гериатрическом институте Камилло Гольджи возглавляет отделение умственных расстройств и болезни Альцгеймера.

Врач добавила, что двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью.

104-летний эпидемиолог, экс-профессор Гарварда раскрыла секрет долголетия

Также Витале рекомендовала развивать память, стараться удерживать в уме несколько вещей сразу.

"Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона", — привела пример специалист.

Ещё один важный факт для долголетия - правильное питание. Пожилые люди должны придерживаться диеты и приучить себя к маленьким порциям.

"Она более предпочтительна, но должна быть сбалансирована с точки зрения белков. Часто внезапные диеты это не учитывают. Способность встать из-за стола, когда в животе осталось чуть-чуть места – это показатель сдержанности", — заявила гериатр.

Темп ходьбы в пожилом возрасте может сказать о шансах человека на долголетие. Об этом президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай рассказал на российско-японской конференции «Курс на здоровое долголетие в России».

Рубрики: Гериатрия

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×