За сезон более 30 петербуржцев заразились клещевым энцефалитом. Двое – на территории города

С начала сезона почти полторы сотни петербуржцев заразились клещевыми инфекциями. Самой опасной из них - клещевым энцефалитом заболели 32 человека. Причем двое встретились с инфицированными клещами на территории города. По словам эпидемиологов, в этом году пострадавших от клещей меньше, чем в 2019-м.

В этом сезоне от присасывания клещей пострадали на 16% меньше петербуржцев, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщила специалист отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Юлия Урека. Горожане встречали клещей не только в Ленобласти или в других регионах, но и в пределах города, – случаи были в каждом районе. Традиционно по числу пострадавших лидируют 5 районов: Курортный, Приморский, Пушкинский, Красногвардейский и Красносельский.

По словам Юлии Уреки, с начала сезона 148 петербуржцев заразились клещевыми инфекциями. У 32-х человек был диагностирован клещевой энцефалит – это на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем двое встретили инфицированных клещей на территории города. «Доктор Питер» писал о женщине, заболевшей после укуса клеща в лесополосе поселка Металлострой. Еще один заболевший – ребенок. По информации «Доктора Питера», заражение произошло в Красносельском районе, в Полежаевском парке.

Между тем, заболеть клещевым энцефалитом в Петербурге или Ленобласти намного сложнее, чем клещевым боррелиозом. Инфицированных боррелиями клещей поблизости гораздо больше, но прививки от этой инфекции не существует. Всего за сезон боррелиозом (болезнью Лайма) заболели 116 петербуржцев. По данным Роспотребнадзора, эта цифра также меньше прошлогодней – в два раза. Как писал «Доктор Питер», молодой человек заболел после укуса клеща на Парнасе.

Как сообщила Юлия Урека, в Петербурге уже стартовала вакцинация от клещевого энцефалита.

- Можно прийти в поликлинику и провакцинироваться. Вакцина есть. Единственное, нужно проконсультироваться с врачом, чтобы не было инфекционного заболевания перед вакцинацией, - сказала специалист надзорного ведомства.

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Накануне «Доктор Питер» позвонил в одну из поликлиник Калининского района, чтобы сделать прививку от клещевого энцефалита. Там сказали, что вакцины еще нет и будет в октябре.

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