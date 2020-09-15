В Петербурге пока никого не привили от коронавируса. Даже медиков

В Петербурге пока не начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Даже медработникам. Как объяснили в комитете по здравоохранению, это связано с формированием федерального регистра прошедших вакцинацию.

Напомним, пилотная партия антиковидной вакцины «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи, поступила в Петербург в середине сентября. Конкретное количество доз вакцины, направленной в 40-ю больницу в Сестрорецке, власти не называют – судя по словам чиновников, речь о «нескольких десятках». Обещали начать вакцинацию с медиков, но пока в Петербурге не привили ни одного врача.

- На вчера (29 сентября) пока не было вакцинации от коронавирусной инфекции. В связи с тем, что сейчас формируется федеральный регистр лиц, прошедших вакцинацию. В ближайшее время ждем, что она начнется, - сказала сегодня начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом сообщил, что в течение трех ближайших недель в России может быть зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса - производства Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

© Доктор Питер