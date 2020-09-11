Комздрав: Бесплатная квадривакцина от гриппа может прийти в Петербург в октябре

В начале октября в Петербурге ожидают вторую поставку противогриппозных вакцин для бесплатной иммунизации горожан. Пока речь идет о трехвалентных вакцинах от гриппа. Но в комитете по здравоохранению говорят, что дополнительно ждут в октябре и четырехвалентную «Ультрикс Квадри» - 158 тысяч доз.

В Петербурге за месяц прививочной кампании против гриппа прививку сделали уже более 18% горожан, в том числе около 100 тысяч человек - в передвижных прививочных пунктах, которые работают у станций метро. По данным комитета по здравоохранению, кампания идет без сбоев – информации о нехватке вакцин для взрослых или детей в каком-то из районов в ведомство не поступало. В начале октября ждут уже новую поставку противогриппозных вакцин.

- Сейчас, где-то 2 октября, мы ждем новую поставку – это 413 тысяч доз инактивированной вакцины. Пока, мы так поняли, трехвалентной. Но у нас есть информация, подтверждение Министерства здравоохранения, что нам поставят дополнительную партию вакцины до 60-процентного охвата (населения города) – это 393 тысячи доз, в том числе там включены 158 тысяч доз «Ультрикс Квадри». Пока срок поставки не уточнен, но тем не менее это будет, как мы думаем, в октябре, - сказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева.

Лариса Соловьева напомнила, что важно привиться от гриппа до начала эпидподъема заболеваемости. По данным петербургского Роспотребнадзора, сейчас она пока находится на неэпидемическом уровне. Основную вакцинацию горожан из групп риска планируют закончить до начала ноября. Между тем, она может быть продолжена и в декабре, если будет вакцина и благоприятная эпидобстановка. По словам Ларисы Соловьевой, в прошлом году кампания продолжалась до 25 декабря.

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