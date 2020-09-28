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Детям и взрослым с диагнозом «рак» срочно нужна кровь. Петербуржцев просят помочь им бороться с болезнью

14:57, 29.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Пациентам НМИЦ онкологии им. Петрова срочно требуется донорская кровь. В особом дефиците — с отрицательным резус-фактором. Петербуржцев приглашают стать донорами и помочь в лечении взрослых и детей с онкозаболеваниями. Некоторым из них переливание крови требуется каждый день.

НМИЦ онкологии им. Петрова просит петербуржцев помочь пациентам с донорской кровью, запасы которой на исходе. Нужна кровь всех групп, но особенно — с отрицательным резус-фактором. Помочь пациентам бороться с болезнью могут как опытные доноры, так и те, кто хочет попробовать сдать кровь впервые. Сделать это можно в центре в Песочном (п. Песочный, ул. Ленинградская д.68) в будни с 9:30 до 12:30, а для обладателей крови с отрицательным резус-фактором готовы даже расширить часы приема с 8:30 до 15:00, но для этого нужна предварительная договоренность.

Для донации надо взять с собой паспорт, при этом для россиян место регистрации не будет иметь значение — прописка может быть в любом регионе. Иностранцам же для сдачи крови необходимо прожить на законных основаниях в РФ не меньше года, что должно подтверждаться соответствующими документами. В связи с эпидобстановкой доноров просят также приходить в масках.

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В НМИЦ описали тайминг процедуры. Для регистрации донора потребуется 5-10 минут, далее он проходит обследование, которое в общей сложности должно занять меньше часа: сдача анализа для определения группы крови и уровня гемоглобина (10 мин), клинического анализа крови (10 мин), осмотр врачом-трансфузиологом (3-4 мин), чай с печеньем и сдача 450 мл крови (в среднем 10 мин). После донации необходимо отдохнуть 10-15 минут и получить справку. Донору полагается талон на обед или денежная компенсация в размере 630 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (812) 439-95-55 (добавочный 21-25) или на официальном сайте медучреждения. Добраться до клиники на общественном транспорте можно от двух станций метро - «Озерки» (автобус №109, маршрутка №259) или «Проспект Просвещения» (маршрутка №680), а также из Сестрорецка на автобусе № 315.

© Доктор Питер

Рубрики: Гематология, Онкология

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