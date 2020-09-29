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За шесть дней Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами

14:22, 29.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Специалисты Росздравнадзора заблокировали более 40 сайтов, на которых россиянам предлагалось купить незарегистрированные препараты или лекарства, которые отпускаются только по рецепту.

За шесть дней Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами

18 сентября вступил в силу приказ Росздравнадзора № 5527, утверждающий критерии оценки информации в сети, которая нужна для принятия решения по блокировке сайтов. За шесть дней ведоство заблокировано 42 сайта.

Основными причинами блокировки стали предложения о розничной торговле незарегистрированными лекарственными лекарствами. Например, предлагалось купить «Мифепристон» и «Мизопростол» – препараты для медикаментозного прерывания беременности. Также специалисты встречали предложения об онлайн-покупке препаратов, отпускаемых только по рецепту, например, «Редуксин», «Алпрозалам», «Трамадол», «Клоназепам». Кроме того, у некотрых магазинов не было лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.

В середине марта президент России Владимир Путин подписал закон об интернет-продаже и доставке безрецептурных лекарств. Законопроект о разрешении дистанционной торговли лекарствами прошел первое чтение в Госдуме еще в 2017 году. В феврале 2019-го президент попросил ускорить принятие документа. Недавно к его второму чтению появились поправки. Например, доставку купленных через интернет лекарств предлагали доверить только курьерам с медицинским или фармацевтическим образованием. 

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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