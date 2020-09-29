За шесть дней Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами

За шесть дней Росздравнадзор заблокировал 42 сайта, незаконно торгующих лекарствами14:22, 29.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Специалисты Росздравнадзора заблокировали более 40 сайтов, на которых россиянам предлагалось купить незарегистрированные препараты или лекарства, которые отпускаются только по рецепту.
18 сентября вступил в силу приказ Росздравнадзора № 5527, утверждающий критерии оценки информации в сети, которая нужна для принятия решения по блокировке сайтов. За шесть дней ведоство заблокировано 42 сайта.
Основными причинами блокировки стали предложения о розничной торговле незарегистрированными лекарственными лекарствами. Например, предлагалось купить «Мифепристон» и «Мизопростол» – препараты для медикаментозного прерывания беременности. Также специалисты встречали предложения об онлайн-покупке препаратов, отпускаемых только по рецепту, например, «Редуксин», «Алпрозалам», «Трамадол», «Клоназепам». Кроме того, у некотрых магазинов не было лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.
© Доктор Питер
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