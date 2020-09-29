Еще один зарубежный препарат от лейкоза будут закупать без ограничений

Еще один зарубежный препарат от лейкоза будут закупать без ограничений12:01, 29.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Импортный препарат «Винкристин» для лечения лейкозов у детей допустили к госзакупкам без ограничений — на него теперь не будет распространяться правило «третий лишний». Раньше подобное ограничение сняли еще с девяти зарубежных препаратов.
Правительство РФ сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата «Винкристин», который входит в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это значит, что на закупку этого лекарства для лечения онкологических заболеваний детей теперь не будет распространяться правило «третий лишний» - это когда зарубежный препарат не может участвовать в аукционе, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС. Постановление будет действовать до конца 2021 года.
«В случае с «Винкристином» такое ограничение мешало эффективному лечению: смена препарата могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии», - говорится на сайте кабмина.
Ранее правительство сняло ограничения на приобретение еще 9 препаратов, применяющихся при лечении злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей у детей. В перечень таких оригинальных и референтных лекарственных препаратов вошли филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин, иммуноглобулин человека нормальный.
© Доктор Питер
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