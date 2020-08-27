В России - новая стратегия вакцинации. Она рассчитана на 15 лет

Российское правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В течение трех месяцев Минздрав и другие ведомства должны разработать план мероприятий для ее реализации.

Новая стратегия, утвержденная правительством, направлена на профилактику различных инфекций, включая дифтерию, корь, краснуху, гепатит B, сезонный грипп. Предполагается, что не менее 95% населения будет провакцинировано - именно такой охват прививками помогает добиться предотвращения распространения многих инфекционных заболеваний. Документ опубликован на сайте кабмина.

Программа рассчитана на 15 лет - до 2035 года и разделена на 6 основных направлений, которые призваны увеличить охват вакцинацией. Согласно документу, будет проведена оптимизация Национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям. Так, в него собираются включить вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ), менингококковой инфекции, но только если вакцины будут производиться в Росссии.

По второму направлению планируется стимулировать научные разработки и доклинические исследования в сфере создания иммунобиологических препаратов. Кроме того, власти собираются локализовать полный цикл производства вакцин на отечественных предприятиях. Четвёртое направление посвящено обеспечению безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора.

Также необходимо совершенствовать государственную политику в области иммунопрофилактики инфекционных болезней. В рамках этого направления планируется создать единую базу данных о профилактических прививках населению и обеспечить госрегулирование цен на иммунобиологические препараты. Наконец, власти собираются повышать информированность россиян о пользе вакцинации.

Напомним, идею о расширении российского национального календаря прививок поддерживал еще Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента России. В 2011 году он дал поручение Минздраву подумать, какие вакцины можно было бы еще в него включить. В 2013 году за счет федерального бюджета закупались 11 вакцин (от туберкулеза, гепатита B, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа). Сейчас - 12. При этом в календарях прививок развитых стран еще тогда было 15-18 позиций.

© Доктор Питер