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В России - новая стратегия вакцинации. Она рассчитана на 15 лет

15:55, 28.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Российское правительство утвердило стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В течение трех месяцев Минздрав и другие ведомства должны разработать план мероприятий для ее реализации.

В России - новая стратегия вакцинации. Она рассчитана на 15 лет

Новая стратегия, утвержденная правительством, направлена на профилактику различных инфекций, включая дифтерию, корь, краснуху, гепатит B, сезонный грипп. Предполагается, что не менее 95% населения будет провакцинировано - именно такой охват прививками помогает добиться предотвращения распространения многих инфекционных заболеваний. Документ опубликован на сайте кабмина.

Программа рассчитана на 15 лет - до 2035 года и разделена на 6 основных направлений, которые призваны увеличить охват вакцинацией. Согласно документу, будет проведена оптимизация Национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям. Так, в него собираются включить вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ), менингококковой инфекции, но только если вакцины будут производиться в Росссии.

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По второму направлению планируется стимулировать научные разработки и доклинические исследования в сфере создания иммунобиологических препаратов. Кроме того, власти собираются локализовать полный цикл производства вакцин на отечественных предприятиях. Четвёртое направление посвящено обеспечению безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора.

Также необходимо совершенствовать государственную политику в области иммунопрофилактики инфекционных болезней. В рамках этого направления планируется создать единую базу данных о профилактических прививках населению и обеспечить госрегулирование цен на иммунобиологические препараты. Наконец, власти собираются повышать информированность россиян о пользе вакцинации.

Напомним, идею о расширении российского национального календаря прививок поддерживал еще Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента России. В 2011 году он дал поручение Минздраву подумать, какие вакцины можно было бы еще в него включить. В 2013 году за счет федерального бюджета закупались 11 вакцин (от туберкулеза, гепатита B, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа). Сейчас - 12. При этом в календарях прививок развитых стран еще тогда было 15-18 позиций.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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