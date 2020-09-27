Петербургские врачи предложили лечить коронавирус как отравление гемолитическими ядами

Коронавирусную инфекцию можно лечить как отравление гемолитическими ядами, которые вызывают повышение уровня свободного железа в крови. Такое предположение специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сделали на основе наблюдений китайских исследователей.

На основе наблюдений китайских исследователей специалисты петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе предположили, что COVID-19 можно лечить как отравление гемолитическими ядами, пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия». Ученые из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин полагают, что COVID-19 обладает гемотоксическим действием. Вирус действует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Попадая в кровь, он повреждает клетки сосудов и способствует образованию тромбов, что в итоге приводит к полиорганному поражению. Окисление железа сопровождается образованием опасной активной формы кислорода. Похожие процессы происходят при острых отравлениях гемолитическими ядами, которые вызывают разрушение эритроцитов — клеток, осуществляющих транспортировку кислорода.

По словам ученых, данных о разрушении эритроцитов или увеличении уровня сывороточного железа у заболевших коронавирусом нет, однако это можно выявить при помощи клинико-лабораторных признаков. Если версия подтвердится, то в комплексную терапию ковида можно включить методы детоксикации организма от свободного железа.