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Петербургские врачи предложили лечить коронавирус как отравление гемолитическими ядами

14:51, 27.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Коронавирусную инфекцию можно лечить как отравление гемолитическими ядами, которые вызывают повышение уровня свободного железа в крови. Такое предположение специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сделали на основе наблюдений китайских исследователей.

На основе наблюдений китайских исследователей специалисты петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе предположили, что COVID-19 можно лечить как отравление гемолитическими ядами, пишет РИА Новости со ссылкой на «Известия». Ученые из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин полагают, что COVID-19 обладает гемотоксическим действием. Вирус действует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Попадая в кровь, он повреждает клетки сосудов и способствует образованию тромбов, что в итоге приводит к полиорганному поражению. Окисление железа сопровождается образованием опасной активной формы кислорода. Похожие процессы происходят при острых отравлениях гемолитическими ядами, которые вызывают разрушение эритроцитов — клеток, осуществляющих транспортировку кислорода.

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По словам ученых, данных о разрушении эритроцитов или увеличении уровня сывороточного железа у заболевших коронавирусом нет, однако это можно выявить при помощи клинико-лабораторных признаков. Если версия подтвердится, то в комплексную терапию ковида можно включить методы детоксикации организма от свободного железа.

 

Рубрики: Инфекционные болезни

Устаревшая версия. Уровень железа у пациентов с ковид снижается. Признаков гемолиза нет.

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