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У первого в истории излечившегося от ВИЧ «берлинского пациента» диагностировали рак в последней стадии

13:41, 27.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

У первого в истории излечившегося от ВИЧ человека - американца Тимоти Рэй Брауна - обнаружили рак крови в последней стадии.

У первого в истории излечившегося от ВИЧ &laquo;берлинского пациента&raquo; диагностировали рак в последней стадии
Фото: pixabay.com

У американца Тимоти Рэй Брауна, известного как «берлинский пациент», диагностировали рак крови в последней стадии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press. 13 лет назад мужчина прошел процедуру пересадки костного мозга для борьбы с лейкемией, что позволило ему победить рак, а также и имевшийся у него вирус иммунодефицита человека. Сообщалось, что излечение было связано с тем, что у донора костного мозга была редкая естественная устойчивость к ВИЧ. С тех пор признаков ВИЧ у него в организме не обнаруживали, но лейкемия вернулась в прошлом году. Сейчас Браун находится в хосписе в Калифорнии.

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Сейчас подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ. О втором стало известно в марте этого года – излечившегося называют «лондонским пациентом». Мужчине также провели трансплантацию костного мозга для лечения лимфомы Ходжкина, которая заодно помогла ему избавиться от выявленного еще в 2003 году ВИЧ. Как писал «Доктор Питер», в течение почти трех лет после операции он сдавал анализ на ВИЧ, но он ни разу не был положительным.

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Рубрики: Инфекционные болезни, Онкология

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