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Евросоюз решил, что вакцина от коронавируса не должна быть дороже 15 долларов

18:43, 22.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Разумная цена за одну дозу вакцины от коронавируса колеблется от 5 до 15 евро. Такую стоимость препарата назвали на слушаниях в парламенте Евросоюза.

Президент исполнительного совета Vaccines Europe Сью Миддлтон считает, что одна доза вакцины от коронавируса должна стоить от 5 до 15 евро. 

Как пишет Reuters, Vaccines Europe - это часть Европейской федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA), она представляет крупные фармацевтические компании.

Сейчас Европейское агентство по лекарствам (EMA) поддерживает контакты с 38 производителями потенциальных вакцин против коронавируса.

Французская фармкомпания Sanofi сообщала, что стоимость вакцины от коронавируса, которую она разрабатывает вместе с британской фирмой GSK, составит менее 10 евро. Американская фармацевтическая компания Moderna оценила свою разработку в 50-60 долларов, то есть примерно 25–30 долларов за дозу.

Рубрики: Инфекционные болезни

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