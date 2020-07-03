Академик Покровский: За последние пять лет в России зафиксировали максимальное число новых случаев и смертей от ВИЧ

За последние пять лет, пока в России действует государственная стратегия борьбы с ВИЧ, было зафиксировано самое большое число случаев заражения и смерти от ВИЧ. Об этом рассказал Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

В ближайшее время ситуация с ВИЧ вряд ли улучшится, считает академик РАН Вадим Покровский. По его данным, в 2018 году среди ВИЧ-положительных умерли 37 тысяч человек, а 20 тысяч умерли от СПИДа.

«Отчасти это связано с большей выявляемостью, однако главная причина в том, что люди по-прежнему продолжают заражаться», - сказал врач на конференции PROHIV 2020.

Он также добавил, что ВИЧ - одна из основных причин смертности людей в трудоспособном возрасте. Если среди населения в целом - это обычно 1%, а в трудоспособном - 8%. Всего в России с вирусом живут около 1,5 миллионов пациентов.

«Говорить об успехах мы не можем и возлагать большие надежды на будущее тоже, у нас нет радикальных решений. Тут ещё и коронавирус, на него будут валить в любых случаях, что эпидемия забрала ресурсы и так далее. Значительная часть руководителей поняла, что инфекции есть и могут в любой момент начаться. К ВИЧ уже привыкли, некоторые и не считают что это эпидемия», - пояснил Вадим Покровский.

По его мнению, необходимо работать не только над улучшением терапии, но и искать средства для полного излечения, включая вакцину от ВИЧ. «Те 40 миллионов человек в мире с ВИЧ хотели бы не всю жизнь получать разные препараты, они бы предпочли излечиться, поэтому этот вопрос остаёмся актуальным».