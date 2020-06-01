В России стартовала продажа лекарства от ковида. В Петербурге его можно заказать только в одной аптеке

В России стартовала продажа лекарства от ковида. В Петербурге его можно заказать только в одной аптеке13:15, 21.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В аптеках России стартовали продажи отечественного препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» (фавипиравир), который Минздрав разрешил применять для домашнего лечения. В Петербурге «Доктор Питер» нашел его только в одной аптеке и то под заказ. Причем, его цена оказалась ощутимо выше рекомендованной.
По словам Андрея Младенцева, генерального директора компании «Промомед», производящей противовирусный «Арепливир», препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы страны.
«Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем "Арепливир". Но пока рано подводить итоги», - сказал ТАСС глава компании-производителя.
В Петербурге найти препарат оказалось практически невозможно. Его пока нет в базе даже популярного онлайн-сервиса для заказа лекарств «Аптека.ру». Через справочную аптек города «Доктор Питер» нашел препарат только в «Диа-Фарм». В самой аптеке сообщили, что лекарство доступно под заказ — получить его можно будет ориентировочно через 3-4 дня, а также предупредили о необходимости иметь рецепт. Приобрести упаковку с 40 таблетками по 200 мг можно за 14,5 тысяч рублей. Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что рекомендованная стоимость «Арепливира» - 12320 рублей. Согласно инструкции, на 10-дневный курс лечения потребуется чуть более двух упаковок.
Второго одобренного для домашнего лечения COVID-19 лекарства «Коронавир» (тоже на основе фавипиравира), производимого компанией «Р-Фарм», «Доктору Питеру» нигде в Петербурге не предложили.
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