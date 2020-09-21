18+ / fontanka.ru

В Центре им. Алмазова построят радиологический центр. Кабмин даст на это почти 4 млрд

11:01, 21.09.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

В 2024 году в петербургском НМИЦ им. Алмазова должен открыться радиологический центр. Правительство РФ направит на его создание почти 4 млрд рублей. Строительство комплекса общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров планируют начать уже в этом году.

В Центре им. Алмазова построят радиологический центр. Кабмин даст на это почти 4 млрд
Фото: almazovcentre.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 3,9 млрд рублей на создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова в Петербурге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Строительство комплекса на Заповедной улице общей площадью 8500 кв. м намечено на ближайшие три года, а первых пациентов там обещают принять в 2024-м. Центр будет оснащён современным оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, а также койками для радионуклидной терапии. Кроме того, там планируют развернуть научно-образовательный центр для обучения специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Читайте также: Центр Алмазова определился со строителем нейрохирургического комплекса за 7 млрд рублей

Как отмечают в правительстве РФ, открытие центра сделает специализированную помощь более доступной и поможет большему числу пациентов с онкозаболеваниями пройти необходимую диагностику.

Читайте также: В 2020 году Центр Алмазова начнет строить наукоград для своих студентов

© Доктор Питер

Рубрики: Онкология

1 комментарий Оставить комментарий

Все это хорошо, но город , население которого увелилось и увеличивается, будет хоть одну больницу для своих жителей строить? Это все федеральные центры для регионов, жителю попасть сложно и практически не возможно. Городские многопрофильные больницы уже не справляются с нагрузкой, лежание в коридорах стало нормой(

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Лахта Клиника на Ковенском
    Современная клиника в центре города. Настоящий островок грамотной актуальной медицины. Просто даже если посмотреть список врачей, которые там...
    5.0 Отзыв от 27 августа 2020 г. 09:21
    Читать дальше
  • Академия красоты Ирины Хрусталевой
    Спустя почти полгода после операции наконец-то дошли руки написать отзыв. Я делала эндоскопический лифтинг 2/3 и блефаропластику. К операции...
    5.0 Отзыв от 24 августа 2020 г. 17:15
    Читать дальше
  • Городская больница №33
    В больнице есть коронивирус моя бабушка там заразилась ее раньше времени выпи сали. В итоге заболела короной.Теперь болеет мама заразившись от...
    3.2 Отзыв от 19 августа 2020 г. 21:52
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×