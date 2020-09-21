В Центре им. Алмазова построят радиологический центр. Кабмин даст на это почти 4 млрд

В 2024 году в петербургском НМИЦ им. Алмазова должен открыться радиологический центр. Правительство РФ направит на его создание почти 4 млрд рублей. Строительство комплекса общей площадью 8,5 тысяч квадратных метров планируют начать уже в этом году.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 3,9 млрд рублей на создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова в Петербурге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Строительство комплекса на Заповедной улице общей площадью 8500 кв. м намечено на ближайшие три года, а первых пациентов там обещают принять в 2024-м. Центр будет оснащён современным оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, а также койками для радионуклидной терапии. Кроме того, там планируют развернуть научно-образовательный центр для обучения специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

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Как отмечают в правительстве РФ, открытие центра сделает специализированную помощь более доступной и поможет большему числу пациентов с онкозаболеваниями пройти необходимую диагностику.

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