«Удивительно, что рост такой небольшой»: эксперт прокомментировал увеличение новых случаев коронавируса в России

Рост заболеваемости коронавирусом связан с появлением новых факторов риска, например возвращением детей в школы, а взрослых - из отпусков. При этом россияне слабо соблюдают меры профилактики, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В России отмечается рост новых случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране выявили 6148 заболевших, а всего за время эпидемии заразились 1 103 399 человек.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Александр Лукашев считает, что эти показатели еще не настолько большие, какими могли бы быть.

«Удивительно, что рост еще такой небольшой, потому что в начале сентября добавились новые факторы риска – это и школы, и детские сады, и выход людей на работу. У нас достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия, в частности, в общественных местах очень мало людей в масках», - приводит слова эксперта «РИА Новости».

Он добавил, что спрогнозировать, когда начнется снижение числа новых случаев коронавируса, невозможно. «Если бы все носили маски в общественных местах, спад был бы уже сегодня. А в таком расслабленном режиме, как сейчас, вероятно, он будет, когда у половины населения будут антитела».

