Разработчик назвал стоимость «Арепливира» от коронавирусной инфекции, предназначенного для лечения на дому

Отечественный аналог японского фавипиравира - «Арепливир» будет стоить более 12 тысяч рублей. Ранее Минздрав разрешил продавать этот препарат в аптеках для лечения на дому.

Рекомендованная стоимость российского препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе фавипиравира «Арепливир» - 12 320 рублей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрея Младенцева.

Напомним, ранее Минздрав одобрил применение двух препаратов на основе фавипиравира для лечения в амбулаторных условиях: «Арепливир» производства группы «Промомед» (завод «Биохимик») и «Коронавир» от компании «Р-Фарм» (МНН фавипиравир). А первым препаратом, созданным на основе японского фавипиравира и зарегистрированного в конце мая для лечения коронавируса в России стал «Авифавир». Им по-прежнему можно лечиться только в условиях стационара.

Как писала «Фонтанка», для десятидневного лечения «Авифавиром» каждому пациенту надо больше двух упаковок – 90 таблеток, стоимость одной упаковки - более 22 тысяч рублей. При этом в интернете можно было заказать японский фавипиривир по 11 тысяч рублей за упаковку.