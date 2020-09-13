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Клещи еще опасны. За неделю только в Курортном районе пострадали более 30 человек

13:11, 18.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

За последнюю неделю более 600 петербуржцев обратились за медпомощью по поводу присасывания клещей. Практически каждый седьмой пострадал, не выезжая за пределы города. Традиционно по числу пострадавших выделяется Курортный район — там клещей встретили 32 человека.

Клещи еще опасны. За неделю только в Курортном районе пострадали более 30 человек

За неделю с 7 по 13 сентября за помощью к врачам обратились 613 пострадавших от клещей петербуржцев, в том числе 66 детей. Причем 83 из них для встречи с клещом не пришлось даже выезжать за город - они нашли их на территории Петербурга. Традиционно высокая активность клещей наблюдается в практически загородном - Курортном районе — там за неделю пострадали 32 человека. Такие данные приводит петербургский Роспотребнадзор.

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За неделю в Петербурге зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита — все у взрослых. Заражения произошли в Ленинградской и Псковской областях, а также в Латвии. Кроме того, 9 человек, включая одного ребенка, заболели клещевым боррелиозом. Все они были инфицированы клещами, обитающими за пределами Петербурга.

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Эпидемиологи напоминают, что сейчас подходящее время для проведения вакцинации против клещевого энцефалита. Это единственная и самая опасная клещевая инфекция, от которой есть на сегодня прививка.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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