Клещи еще опасны. За неделю только в Курортном районе пострадали более 30 человек

За последнюю неделю более 600 петербуржцев обратились за медпомощью по поводу присасывания клещей. Практически каждый седьмой пострадал, не выезжая за пределы города. Традиционно по числу пострадавших выделяется Курортный район — там клещей встретили 32 человека.

За неделю с 7 по 13 сентября за помощью к врачам обратились 613 пострадавших от клещей петербуржцев, в том числе 66 детей. Причем 83 из них для встречи с клещом не пришлось даже выезжать за город - они нашли их на территории Петербурга. Традиционно высокая активность клещей наблюдается в практически загородном - Курортном районе — там за неделю пострадали 32 человека. Такие данные приводит петербургский Роспотребнадзор.

За неделю в Петербурге зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита — все у взрослых. Заражения произошли в Ленинградской и Псковской областях, а также в Латвии. Кроме того, 9 человек, включая одного ребенка, заболели клещевым боррелиозом. Все они были инфицированы клещами, обитающими за пределами Петербурга.

Эпидемиологи напоминают, что сейчас подходящее время для проведения вакцинации против клещевого энцефалита. Это единственная и самая опасная клещевая инфекция, от которой есть на сегодня прививка.

© Доктор Питер