Россия сократит расходы на закупку препаратов для лечения редких болезней

Российские власти сократят бюджет программы Минздрава «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН), по которой ведомство закупает дорогие лекарства для редких заболеваний. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе «14 высокозатратных нозологий» в следующем году снизятся на 6,4 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы. Всего в период с 2021 по 2023 год программа недополучит чуть больше 19,5 миллиарда рублей.

Закупка таких лекарств проходит в рамках программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях», уточнили в РБК. В отчете программы об исполнении бюджета за 2019 год говорится, что на лекарства и иные межбюджетные трансферты было потрачено 56 миллиардов рублей. В 2020 году на эти же цели заложено 54 миллиарда рублей.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что теперь Минздрав будет оказывать давление на фармкомпании, чтобы те снизили цены на препараты. Он также добавил, что добавил, что иногда бюджет по программе не расходуется полностью. «Остаются неизрасходованные остатки, таким образом, если не добавлять новых нозологий и “продавливать” фармкомпании на 6,5 миллиарда рублей ежегодно, то обеспечить пациентов возможно».