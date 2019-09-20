«Каждые 20 минут в России у кого-то выявляют рак крови». Нас призывают стать донорами костного мозга

Всемирный день донора костного мозга отмечают каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира. В России таких доноров катастрофически не хватает: их должно быть не менее 500 – 600 тысяч, но в базах числится только 100 тысяч. Общественники рассказали, как россияне, в том числе петербуржцы, могут помочь.

Общественное движение «Волонтеры-медики» запускают просветительскую акцию «Просто линия», посвященную донорству костного мозга. Она продлится с 17 по 19 сентября, то есть до третьей субботы месяца, в которую ежегодно отмечают Всемирный день донора костного мозга.

В эти дни россияне смогут сдать кровь на типирование - это определение HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Такая возможность будет у жителей Саранска, Сыктывкара, Омска, Читы, Ростова-на-Дону и еще 30 городов. В Петербурге доноров будут ждать в Городской больнице № 15 и НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России в отделениях переливания крови. Посмотреть полный список городов и медучреждений можно здесь .

Общественники также призывают привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга с помощью флешмоба «Просто линия». Участникам предлагают на основе одной линии нарисовать тематический рисунок и опубликовать его в социальных сетях под хештегом #простолиния и со ссылкой на сайт акции.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в квестах и онлайн-встречах с экспертами, которые поделятся самой актуальной информацией и помогут развеять страхи и сомнения.

«Каждые 20 минут в России кому-то ставят страшный диагноз – рак крови – злокачественное заболевание кровеносной системы, и если медикаментозное лечение и химиотерапия не помогают, то пересадка костного мозга – единственный шанс спасти жизнь. Сейчас есть ощутимый недостаток потенциальных доноров костного мозга в России. По оценкам врачей, в России должно быть не менее 500 – 600 тысяч потенциальных доноров, тогда как сегодня в базах числится около 100 тысяч. Для того чтобы решить эту проблему волонтеры-медики проводят мероприятия, где рассказывают о важности донорства и борются с мифами», – рассказал председатель «Волонтеров-медиков» Павел Савчук.

19 августа издание «Кровь5» проведет праздничный марафон. Он начнется в 13.30 с эфира, к которому можно будет присоединиться в Facebook, «ВКонтакте», Instagram и на Youtube. Гостями станут доноры, те, кто готов им стать, а также пациенты, которым уже помогли. Кроме того, в нем будут участвовать молодые артисты курса мастерской Брусникина школы-студии МХАТ: они превратят монологи доноров в драматургическое произведение. Также в рамках марафона состоится встреча донора из польской Лодзи и спасенного им юного петербуржца.

© Доктор Питер