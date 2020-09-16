Два миллиона рублей за смерть от антиковидной вакцины обещают страховщики участникам ее испытаний

Если доброволец, испытывающий на себе вакцину от коронавируса «Спутник V», умрет во время испытаний, его семья получит 2 миллиона рублей, выяснили СМИ. Информация об этом есть в страховом полисе, который получают добровольцы.

Недавно в России начался пострегистрационный этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Как пишут «Открытые медиа», если доброволец во время испытаний умрет, его семья получит компенсацию в 2 миллиона рублей.

Об этом говорится в страховом полисе, который оформляют на участников испытаний.

Если в ходе испытаний вакцины доброволец станет инвалидом I группы, он получит компенсацию в 1,5 млн рублей, а в случае получения II и III группы — на 1 и 0,5 млн рублей. Если здоровье добровольца незначительно ухудшится, он сможет претендовать на выплату в 300 000 рублей. Размер страховых выплат регулируется законом «Об обращении лекарственных средств».

Страховщиком испытаний отечественной вакцины стала компания «Капитал Лайф Страхование Жизни». Сумма контракта составила 40,46 млн рублей. По рассчетам издания, по контракту были застрахованы 40 000 человек.