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Два миллиона рублей за смерть от антиковидной вакцины обещают страховщики участникам ее испытаний

18:00, 16.09.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

Если доброволец, испытывающий на себе вакцину от коронавируса «Спутник V», умрет во время испытаний, его семья получит 2 миллиона рублей, выяснили СМИ. Информация об этом есть в страховом полисе, который получают добровольцы.

Недавно в России начался пострегистрационный этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Как пишут «Открытые медиа», если доброволец во время испытаний умрет, его семья получит компенсацию в 2 миллиона рублей.

Об этом говорится в страховом полисе, который оформляют на участников испытаний.

Если в ходе испытаний вакцины доброволец станет инвалидом I группы, он получит компенсацию в 1,5 млн рублей, а в случае получения II и III группы — на 1 и 0,5 млн рублей. Если здоровье добровольца незначительно ухудшится, он сможет претендовать на выплату в 300 000 рублей. Размер страховых выплат регулируется законом «Об обращении лекарственных средств».

В списках не значится. Как семье легендарного врача скорой, умершего от COVID-19, пытались отказать в «губернаторской» выплате

Страховщиком испытаний отечественной вакцины стала компания «Капитал Лайф Страхование Жизни». Сумма контракта составила 40,46 млн рублей. По рассчетам издания, по контракту были застрахованы 40 000 человек.

Рубрики: Инфекционные болезни

1 комментарий Оставить комментарий

а если он станет импотентом?

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Так написали же...
"Если здоровье добровольца незначительно ухудшится, он сможет претендовать на выплату в 300 000 рублей"

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Два ляма не хватит родне даже купить приличный димк в Вырице. Столько за смерть бульдога можно предлагать. Не дорого нас Родина ценит.

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Обманут однозначно.

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Ага, выплаты врачам тоже обещали.

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