ВОЗ: Во многих странах Европы растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В России мы этого не видим

ВОЗ: Во многих странах Европы растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В России мы этого не видим13:01, 16.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
ВОЗ не видит в России подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, который есть во многих странах Европы. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович. По словам специалиста, Россия в лидерах по количеству проводимых тестов на коронавирус, что позволяет «хорошо посмотреть смертность» от инфекции.
- На данный момент мы можем видеть, что во многих странах Европейского региона идет подъем инфекции. В России мы этого не видим, - сказала журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
По словам специалиста, многие ожидали, что летом распространение ковида закончится, но этого не случилось.
- Ничего не закончилось, и даже где-то, и в России тоже, находится на каком-то плато и мы видим, незначительное, но повышение, - добавила эксперт.
Читайте также: Академик Арег Тотолян: Не стоит называть второй волной повышенную заболеваемость COVID-19 в сентябре
В ВОЗ отметили, что в борьбе с пандемией опыт и реакция России были «очень положительными».
- Россия – одна из лидеров мире по числу проведенных тестов. Это не значит, что именно столько людей протестировано, потому что некоторые тесты – повторные. Но это очень хорошо показывает, где находится инфекция, много ли бессимптомных, позволяет провести демографический анализ. Это все Россия сделала. Это позволяет также хорошо посмотреть смертность от ковида. Страны, которые не знают, сколько у них инфицированных, не могут четко сказать, какая смертность. Потому что это относительное число – умерших от всех зараженных, - сказала Мелита Вуйнович.
© Доктор Питер
Потому что Россия не Европа, а Азия.
Занятно, но кажущийся рост заболеваемоси COVID-19 в России с начала августа (примерно на 15%) полностью соответствует увеличению тестов в день (с примерно 262000 в начале августа при усреднении по неделе до 302000 сейчас - те же 15%)
Шведы отозвали 3900 ложноположительных китайских тестов и сразу количество положительных в сутки снизилось. Остается только гадать, сколько по всему миру разошлось таких, особенно в Россию, где и маски для врачей все китайские