ВОЗ: Во многих странах Европы растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В России мы этого не видим

ВОЗ не видит в России подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, который есть во многих странах Европы. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович. По словам специалиста, Россия в лидерах по количеству проводимых тестов на коронавирус, что позволяет «хорошо посмотреть смертность» от инфекции.

- На данный момент мы можем видеть, что во многих странах Европейского региона идет подъем инфекции. В России мы этого не видим, - сказала журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По словам специалиста, многие ожидали, что летом распространение ковида закончится, но этого не случилось.

- Ничего не закончилось, и даже где-то, и в России тоже, находится на каком-то плато и мы видим, незначительное, но повышение, - добавила эксперт.

В ВОЗ отметили, что в борьбе с пандемией опыт и реакция России были «очень положительными».

- Россия – одна из лидеров мире по числу проведенных тестов. Это не значит, что именно столько людей протестировано, потому что некоторые тесты – повторные. Но это очень хорошо показывает, где находится инфекция, много ли бессимптомных, позволяет провести демографический анализ. Это все Россия сделала. Это позволяет также хорошо посмотреть смертность от ковида. Страны, которые не знают, сколько у них инфицированных, не могут четко сказать, какая смертность. Потому что это относительное число – умерших от всех зараженных, - сказала Мелита Вуйнович.



© Доктор Питер