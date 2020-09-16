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Почти треть россиян считают качество медицинских услуг плохим

12:15, 16.09.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Почти треть россиян оказались недовольны качеством медицинских услуг. Противоположное мнение высказали всего 11% участников опроса, который провела компания «Ромир».

Почти треть россиян считают качество медицинских услуг плохим

С августа по сентябрь аналитики опросили 1,5 тысяч россиян из разных городов страны. Большинство сообщили, что уровень оказания медицинской помощи можно назвать удовлетворительным - так ответили 45% респондентов.

Еще 28% назвали его плохим, а 16% – очень плохим. Хорошим или очень хорошим качество медуслуг назвали только 11% респондентов.

В целом удовлетворительным или плохим качество медицинских услуг оценивают 89% участников опроса. При этом 71% опрошенных сообщили, что они удовлетворены состоянием своего здоровья.

Из тех, кто назвал качество медуслуг очень плохим, 13% оказались жителями больших городов, где население превышает миллион человек и 21% жителей городов с численностью населения от 100 до 500 тысяч человек.

«Восприятие качества медицинских услуг улучшается с ростом дохода участников опроса: 59% респондентов с низким доходом называют качество медицины плохим или очень плохим, только 25% таких респондентов в группе с высоким доходом», - добавили в компании.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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