Разработчики вакцины от коронавируса дали рекомендации участникам испытаний

Всем добровольцам, испытывающим на себе вакцину от коронавируса «Спутник V», запрещено пить алкоголь, женщинам не рекомендовано беременеть, а мужчин просят избегать зачатия.

В протоколе клинических испытаний представлены рекомендации для добровольцах, которые исптывают вакцину от коронавируса на себе. Всем запрещено пить спиртные напитки три дня до вакцинации, а во время исследования необходимо воздержаться от его чрезмерного потребления, а также курить не более 10 сигарет в день.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», - цитирует документ РИА Новости.

Женщин, которые забеременели во время исследований, отстранят от вакцинации и возьмут под наблюдение.

Мужчинам рекомендовали избегать зачатия и не становится донором спермы для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их окончания.

