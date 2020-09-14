Комздрав: Наказаний для врачей, отказавшихся делать прививку от коронавируса, не будет

Для врачей прививка от коронавируса будет добровольной и никакие санкции за отказ вакцинироваться им не грозят. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Чиновник добавил, что он сам хотел бы сделать прививку, как только появится возможность.

Накануне в распоряжении СМИ оказался доклад Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, в котором предлагалось медикам, не захотевшим сделать прививку от коронавируса, отказывать в мерах социальной поддержки – иначе говоря, в выплатах. По словам первого зам главы петербургского комздрава Андрея Сараны, практически любая медпомощь, в том числе вакцинация - дело добровольное и требует согласия пациента.

- Практически все мои друзья-знакомые, особенно кто работает в «красных» зонах и не переболел ковидом, готов привиться, понимая и видя ту опасность, которую представляет собой коронавирусная инфекция, - сказал сегодня журналистам Андрей Сарана. – Поэтому никаких угрожающих или дисциплинарных мер воздействия на тех, кто не будет прививаться, абсолютно не будет. Каждый доктор сам выберет, прививаться или нет. Если говорить обо мне, то я привьюсь, как только будет первая возможность.

Напомним, накануне до Петербурга доехала первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат направили в 40-ю больницу в Сестрорецке. Сколько именно доз пришло, в комздраве не уточнили. По словам Андрея Сараны, речь о «нескольких десятках». Эта небольшая партия не предназначена для массовой вакцинации докторов и медсестер, она нужна для отработки системы доставки препарата с соблюдением всех необходимых мер и температурного режима. Как отметил Андрей Сарана, у коронавирусной вакцины есть свои особенности. К примеру, в отличие от той же вакцины от полиомиелита, которая также должна храниться при достаточно низких температурах, коронавирусную нельзя повторно замораживать.

Как сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» уже привито более 300 человек, у 14% из них появились побочные эффекты.

© Доктор Питер