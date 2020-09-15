"Спросите пульмонолога". Число болеющих ковидом и ОРВИ растет - ведущие пульмонологи продолжают отвечать на вопросы петербуржцев

В Петербурге заболеваемость ОРВИ пока ниже эпидпорога, но с каждой неделей болеющих прибавляется на 10-15%. А значит, реальный подъем респираторных заболеваний не за горами. С началом сезона «Доктор Питер» возобновляет рубрику «Спросите пульмонолога», в которой ведущие специалисты Петербурга будут отвечать на вопросы читателей о гриппе, ОРВИ и коронавирусе.

Как накануне сообщала главный санитарный врач страны Анна Попова, в России пока нет «значимого распространения» ОРВИ и гриппа, но в 14 регионах на прошлой недели эпидпороги заболеваемости уже были превышены.

- Это говорит о том, что сезон наступает, - сказала глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. - Люди собрались, обмен вирусами случился. Развитие такой ситуации абсолютно однозначно грядёт – на сегодняшний день пока более или менее стабильно, но в течение двух недель развитие ситуации обязательно будет. Пока это негриппозные вирусы, пока это вирусы, вызывающие острые респираторные вирусные инфекции. Но в первую очередь страдают дети.

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Врачи не раз предупреждали — грядущий эпидсезон будет сложным. Даже специалисты точно не могут спрогнозировать, как ковид будет взаимодействовать с гриппом, при том что оба заболевания похожи по клиническим симптомам и осложнениям — оба могут давать летальную пневмонию. Чтобы помочь петербуржцам легче «пережить» сезон, «Доктор Питер» возобновляет рубрику «Спросите пульмонолога», которая впервые была открыта в начале июня. В ней ведущие пульмонологи Петербурга ответят на вопросы читателей о болезнях органов дыхания, расскажут куда и в каких случаях обращаться за медпомощью, прокомментируют популярные в сети советы по лечению. Свои вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту.

Отвечать читателям «Доктора Питера» будут главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев. Ответ доктора через некоторое время будет опубликован прямо под вашим вопросом - все ответы будут публиковаться под общим ником Pulmonolog.MD.

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