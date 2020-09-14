Глава Роспотребнадзора: Число заболевших увеличивается, прирост - 0,5%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией начала расти с началом учебного года. Но пока главный санитарный врач страны Анна Попова называет эпидситуацию по коронавирусной инфекции в России стабильной. По словам главы Роспотребнадзора, темп прироста новых случаев в большинстве регионов не более 0,5%.

Как отметила Анна Попова сегодня на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, Россия остается на 40-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения.

- В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации в последние месяцы остаётся стабильной. Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы, - сказала главный санитарный врач, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Вместе с тем, по словам Анны Поповой, небольшой рост заболеваемости все-таки есть.

- Рост заболеваемости в последнюю декаду – он незначителен, но он есть – говорит о том, что требования к самим себе надо, безусловно, увеличить. Средний темп прироста невелик – 0,5%, но вместе с тем динамика не позволяет нам ослаблять свои усилия, - сказала она.

Одной из причин роста заболеваемости глава Роспотребнадзора назвала расширение тестирования на коронавирус в регионах — в сутки сейчас проводится более 300 тысяч тестов.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, пока занято около 80% коронавирусных коек.

- На сегодня на 126 тыс. койках находится 99 тысяч человек. Это около 80% коек. Хочу сказать, что реанимационная защита обеспечена в полном объёме. На пике мы разворачивали общее количество реанимационных коек почти до 26 тыс. Сегодня мы держим в запасе порядка 22 тыс. коек. И занято сегодня 2,5 тысячи коек в реанимационных отделениях.

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