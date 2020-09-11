В «Векторе» назвали время выпуска первой партии вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса, которую создали в центре «Вектор» Роспотребнадзора, будет выпущена в ноябре. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра Ильназ Иматдинов.

У добровольцев, которые испытывали на себе вакцину от коронавируса, разработанную новосибирскими учеными, появились антитела. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник центра Ильназ Иматдинов. По его словам, из ста человек только шесть жаловались на боли после повторной вакинации.

Специалист добавил, что первые партии выпустят осенью.

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», - рассказал Ильназ Иматдинов в эфире «Первого канала».

Ранее американская компания MSD призвала петербуржцев стать добровольцами и попробовать на себе их вакцину. Делать это будут в Мариинской больнице. «В исследование будут включены лица в возрасте от 18 лет, не имеющие в анамнезе перенесённую коронавирусную инфекцию COVID-19 и ранее не прививавшиеся от коронавирусной инфекции COVID-19, готовые соблюдать условия протокола клинического исследования и посещать исследовательский центр для проведения визитов», - говорили в медучреждении.