Вакансия: «Доктор Питер» ищет выпускающего редактора

Петербургский портал «Доктор Питер» ищет редактора новостной ленты. Активного профессионала, который будет всегда в курсе главных новостей в области здоровья и медицины, сможет оперативно и «по-русски» донести их до читателей портала

Ключевые требования: умение быстро ориентироваться на просторах интернета и искать интересные и важные новости о здоровье и медицине Петербурга и России в целом, способность быстро и легко писать о сложном, коммуникабельность, вовлеченность в свою работу. Опыт журналистской деятельности и знание английского языка обязательны.

Условия: офис в центре города (ст. метро «Гостиный двор» или «Владимирская»), полная занятость, график работы ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования.

Резюме присылайте на почту info@doctorpiter.ru

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