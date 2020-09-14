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Вакансия: «Доктор Питер» ищет выпускающего редактора

14:46, 14.09.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Петербургский портал «Доктор Питер» ищет редактора новостной ленты. Активного профессионала, который будет всегда в курсе главных новостей в области здоровья и медицины,  сможет оперативно и «по-русски» донести их до читателей портала

Вакансия: &laquo;Доктор Питер&raquo; ищет выпускающего редактора

Ключевые требования: умение быстро ориентироваться на просторах интернета и искать интересные и важные новости о здоровье и медицине Петербурга и России в целом, способность быстро и легко писать о сложном, коммуникабельность, вовлеченность в свою работу.  Опыт журналистской деятельности и знание английского  языка обязательны. 

Условия: офис в центре города (ст. метро «Гостиный двор» или «Владимирская»), полная занятость, график работы ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования. 

Резюме присылайте на почту info@doctorpiter.ru

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

2 комментария Оставить комментарий

Никогда не понимал, как имея образование журналиста, можно правильно понимаю иметь все медицинские проблемы.

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Тут ты прав, товарищ, но не додумал, что бывает наоборот: получил образование по специальности, поработал, а потом или для подработки стал пописывать на известную тематику, или вообще в журналистику ушел. Я многих таких знаю, и сам такой :)

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