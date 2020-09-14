Вакансия: «Доктор Питер» ищет выпускающего редактора

Вакансия: «Доктор Питер» ищет выпускающего редактора14:46, 14.09.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Петербургский портал «Доктор Питер» ищет редактора новостной ленты. Активного профессионала, который будет всегда в курсе главных новостей в области здоровья и медицины, сможет оперативно и «по-русски» донести их до читателей портала
Ключевые требования: умение быстро ориентироваться на просторах интернета и искать интересные и важные новости о здоровье и медицине Петербурга и России в целом, способность быстро и легко писать о сложном, коммуникабельность, вовлеченность в свою работу. Опыт журналистской деятельности и знание английского языка обязательны.
Условия: офис в центре города (ст. метро «Гостиный двор» или «Владимирская»), полная занятость, график работы ненормированный, трудоустройство по ТК, зарплата – по итогам собеседования.
Резюме присылайте на почту info@doctorpiter.ru
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Никогда не понимал, как имея образование журналиста, можно правильно понимаю иметь все медицинские проблемы.
Тут ты прав, товарищ, но не додумал, что бывает наоборот: получил образование по специальности, поработал, а потом или для подработки стал пописывать на известную тематику, или вообще в журналистику ушел. Я многих таких знаю, и сам такой :)